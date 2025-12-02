Fortalecen respeto a derechos de niños

El Sistema DIF Municipal, encabezado por la Lic. Nallely García Díaz, visitó la Escuela Primaria Primero de Mayo para llevar a cabo la Feria de los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes: "Vive Tus Derechos 2025", una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento y la práctica de los derechos de la infancia, así como promover valores esenciales para su desarrollo.

Acciones del DIF Municipal en la escuela Primero de Mayo

Durante la jornada, el personal del DIF compartió con las y los estudiantes un mensaje centrado en la importancia del respeto, la responsabilidad y la convivencia sana. La directora del organismo, Lic. Evelyn Hernández Rivera, explicó de manera clara y accesible qué son los valores y por qué resultan fundamentales tanto en la vida escolar como en el hogar, subrayando que el ejercicio pleno de los derechos comienza con el entendimiento y práctica de dichos principios.

Importancia de los valores en la educación infantil

Las niñas y los niños participaron activamente en diversas dinámicas, juegos y actividades diseñadas para reforzar la reflexión sobre sus derechos y obligaciones. Estas acciones buscan no solo generar conciencia, sino también contribuir a la construcción de entornos seguros, respetuosos y empáticos, donde cada menor pueda desarrollarse plenamente.

Participación activa de los estudiantes en la Feria

Al finalizar la actividad, la presidenta del DIF Municipal, Nallely García Díaz, agradeció a la directora del plantel, Verónica Valero, por abrir las puertas de la institución y permitir la realización de este espacio de aprendizaje, convivencia y formación integral.