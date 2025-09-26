Realizará municipio campaña de corte de cabello gratuito

Realizará municipio campaña de corte de cabello gratuitoActividad se realizará este viernes 26 de septiembre, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias y con una visión humanista que prioriza la atención a todos los sectores de la población, el Sistema DIF Municipal que encabeza la Lic. Nallely García Díaz, llevará a cabo una jornada de cortes de cabello totalmente gratuitos.
La actividad se realizará este viernes 26 de septiembre, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en el salón del CEDIF, ubicado dentro de las instalaciones del DIF Municipal.
El servicio estará disponible para hombres, mujeres, niñas y niños, con el objetivo de contribuir al ahorro en el gasto familiar y promover el acceso a servicios de cuidado personal.
La presidenta del DIF Municipal, Lic. Nallely García Díaz, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para que aproveche esta jornada, la cual forma parte de las acciones permanentes de apoyo impulsadas por la administración, en beneficio de las familias de Díaz Ordaz.
Con iniciativas como esta, el Sistema DIF reitera su compromiso de brindar atención cercana, incluyente y solidaria, fortaleciendo el tejido social y apoyando directamente a quienes más lo necesitan.