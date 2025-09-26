Realizará municipio campaña de corte de cabello gratuito

Reafirmando su compromiso con el bienestar de las familias y con una visión humanista que prioriza la atención a todos los sectores de la población, el Sistema DIF Municipal que encabeza la Lic. Nallely García Díaz, llevará a cabo una jornada de cortes de cabello totalmente gratuitos.

La actividad se realizará este viernes 26 de septiembre, en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en el salón del CEDIF, ubicado dentro de las instalaciones del DIF Municipal.

El servicio estará disponible para hombres, mujeres, niñas y niños, con el objetivo de contribuir al ahorro en el gasto familiar y promover el acceso a servicios de cuidado personal.

La presidenta del DIF Municipal, Lic. Nallely García Díaz, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para que aproveche esta jornada, la cual forma parte de las acciones permanentes de apoyo impulsadas por la administración, en beneficio de las familias de Díaz Ordaz.