Llevan apoyos a zonas rurales

Atendiendo una iniciativa del Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, el DIF Díaz Ordaz a cargo de la Lic. Nallely García Díaz, llevó a cabo una campaña de cortes de cabello y toma de fotografías de manera gratuita.

"Porque la niñez y juventud de Díaz Ordaz merecen todo el apoyo para sus labores de aprendizaje, se llevaron estos apoyos en beneficio de niños y jóvenes de los Ejidos Lucio Blanco, Valadeces, Buenavista, Luis Echeverría, así como los Poblados Villarreales, Venecia y Congregación Valadeces".

Nallely García Díaz, Presidenta del Sistema DIF, agradeció la participación de los C. Raúl Arias, Jesús Zapata y Jesús Piña, en esta noble actividad a favor de la educación y de las familias del municipio.

Este sábado y mañana domingo, los cortes de cabello y toma de fotografías continua en la cabecera municipal en las instalaciones del DIF, en un horario de las nueve de la mañana a las doce del mediodía.