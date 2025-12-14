Buscan impulsar talento local y promover la inclusión social

Con el firme compromiso de impulsar el talento local y promover la inclusión social, la presidenta del Sistema DIF Díaz Ordaz, Lic. Nallely García Díaz, viajó a la capital del estado para participar en el Cuarto Bazar "Un DIFciembre para recordar", evento organizado por el DIF Tamaulipas.

¿Qué productos se exhibieron en el bazar?

Durante esta importante jornada, la Lic. Nallely García Díaz, acompañada por personal del DIF Municipal, representó con orgullo a Díaz Ordaz, promoviendo diversos productos y manualidades elaboradas por emprendedores locales y por los abuelitos del municipio, destacando el gran valor de su trabajo y creatividad.

Entre los artículos exhibidos se encontraron Galletas Lari, Marlen Crochet, piñatas de Art-Craft Dajis, así como hermosas manualidades realizadas por las abuelitas de la Casa Club del Adulto Mayor, quienes con dedicación y entusiasmo demostraron su talento.

Acciones del DIF para apoyar a adultos mayores

La participación en este bazar permitió dar visibilidad al esfuerzo y al corazón de nuestros adultos mayores, reafirmando la sensibilidad y el liderazgo de la presidenta del DIF Municipal, quien ha trabajado de manera constante para generar espacios donde los abuelitos puedan mostrar sus habilidades, fortalecer su autoestima y contribuir a la economía local.

Impacto del bazar en la economía local

Este evento representa una valiosa oportunidad para seguir consolidando acciones a favor del bienestar, la inclusión social y el emprendimiento con sentido humano, pilares fundamentales de la labor que encabeza la Lic. Nallely García Díaz al frente del DIF Díaz Ordaz.