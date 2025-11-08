Arranca Nataly pavimentación de calle Sexta

La alcaldesa Nataly García Díaz, acompañada de vecinos y funcionarios de la administración, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Sexta en el tramo de las calles Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón.

Este proyecto se suma al programa de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades, impulsando una movilidad más segura y cómoda para todos, permitiendo cerrar un circuito inteligente con la avenida principal Miguel Hidalgo.

¿Cuál es el objetivo de la pavimentación?

Con el apoyo total del Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, el gobierno municipal 2024-2027 que preside Nataly García Díaz, continúa con la transformación del municipio más joven de Tamaulipas. Este esfuerzo busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y facilitar el tránsito en la zona.

¿Qué impacto tendrá en la comunidad?