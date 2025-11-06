Aprueba cabildo Ley de Ingresos

En un acto que refleja la unidad y el compromiso con la buena administración pública, esta mañana se llevó a cabo la XXIV Sesión de Cabildo, presidida por la alcaldesa Nataly García Díaz, en la cual fue aprobada por unanimidad la Ley General de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, presentada por el C.P. Luis Eduardo Rodríguez.

La propuesta contempla ajustes mínimos con respecto al año anterior, manteniendo así una política de responsabilidad financiera, transparencia y visión de desarrollo sostenible. Con esta aprobación, la administración municipal reafirma su compromiso de continuar transformando Díaz Ordaz con finanzas sanas y un manejo honesto de los recursos públicos.

¿Cuál es el objetivo de la administración municipal?

Durante la sesión, la alcaldesa Nataly García Díaz destacó que el objetivo principal de su gobierno es seguir trabajando con transparencia y responsabilidad, siempre en beneficio de las familias de Díaz Ordaz. "Nuestro compromiso es con los díazordacenses. Procuramos políticas públicas que generen bienestar y beneficien al mayor número de personas. Cada decisión financiera se toma pensando en el desarrollo integral de nuestro municipio", expresó la alcaldesa.

¿Qué implica la aprobación de la Ley General de Ingresos?