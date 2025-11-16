Promueven prevención de diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Director de Salud Municipal, LEE. Benito González Ramírez, impartió una plática dirigida a adolescentes con el propósito de promover la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, haciendo énfasis en la diabetes, una de las afecciones con mayor impacto en la salud pública.

La actividad forma parte del compromiso del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Nataly García Díaz, orientado a fortalecer la salud de la población mediante información oportuna, así como la creación de espacios de orientación y sensibilización para niñas, niños y jóvenes.

El enfoque preventivo desde edades tempranas es clave para reducir riesgos futuros, fomentar estilos de vida saludables y generar una cultura de autocuidado.

La plática se llevó a cabo en las instalaciones del Cobat 09, donde el Director de Salud Municipal agradeció el respaldo de la directora del plantel, Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, para facilitar este encuentro con la comunidad estudiantil.