Activan jornada de conferencias para proteger a mujeres

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre se presentó una conferencia organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Centro Libre para las Mujeres y la Dirección de Salud.

Con esta actividad se dio inicio a los 16 Días de Activismo, reafirmando el compromiso con la prevención, atención y erradicación de la violencia, así como con la construcción de espacios seguros y dignos para todas.

¿Cuál es el mensaje de la alcaldesa?

La alcaldesa Nataly García Díaz destacó que esta es una fecha que nos recuerda la importancia de prevenir, atender y visibilizar todas aquellas formas de violencia que aún existen. Desde el Gobierno Municipal de Gustavo Díaz Ordaz, y en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, se reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios seguros, informativos y de acompañamiento para todas.

¿Qué actividades se proponen?

Se invitó a las mujeres a participar en cada una de estas actividades, pensadas para fortalecer la igualdad, promover la sororidad y abrir más caminos hacia una vida libre de violencia. Con unidad, conciencia y acciones firmes, seguimos avanzando por el bienestar de nuestras mujeres y nuestras familias.