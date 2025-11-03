Celebra Cobat el Día de Muertos

Con un ambiente lleno de color, música y respeto por nuestras raíces, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) Plantel 09 "Dr. Ramiro Iglesias Leal" llevó a cabo la tradicional celebración del Día de Muertos, un evento que reunió a alumnos, docentes y personal de apoyo en torno a una de las festividades más representativas de la cultura mexicana.

La comunidad educativa trabajó en conjunto para mantener viva esta herencia cultural que nos identifica y fortalece como sociedad, promoviendo entre los jóvenes el respeto y orgullo por las tradiciones que dan sentido a nuestra identidad.

Durante el evento, la Directora del plantel, Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, agradeció la presencia y acompañamiento de las autoridades invitadas, en representación de la alcaldesa Nataly García Díaz, estuvo el C. Luis Eduardo Rodríguez Rivera, y la Lic. Evelyn Hernández Rivera, Directora del Sistema DIF Municipal, en representación de la Lic. Nallely García Díaz, Presidenta del Sistema DIF Municipal.

Asimismo, la directora destacó el compromiso y participación de los miembros del jurado calificador del concurso de catrinas, quienes contribuyeron a realzar el valor cultural y artístico del evento, así como de los docentes encargados de las presentaciones artístico-culturales, que añadieron un toque especial a la jornada.

El Día de Muertos en el COBAT 09 no solo representó una muestra de creatividad y talento, sino también un recordatorio de la importancia de preservar y transmitir a las nuevas generaciones las tradiciones que nos unen como mexicanos.



