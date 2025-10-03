Asiste Nataly a informe de gobernador

En el marco de la presentación del mensaje "Tres años de memorias de una Transformación", la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, acompañó al gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, en un acto donde se compartieron los logros más representativos de su administración, resultado de un esfuerzo colectivo por construir un estado más justo, fuerte y con mejores oportunidades para todas y todos.

El Tercer Informe, realizado en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, sirvió como plataforma para destacar los avances que han marcado el rumbo de la transformación en Tamaulipas, con una visión de esperanza, compromiso y bienestar social.

La alcaldesa Nataly García Díaz, expresó su agradecimiento al mandatario estatal por su constante respaldo al municipio más joven del estado, subrayando que Díaz Ordaz ha sido contemplado como una prioridad en la agenda de desarrollo del gobierno estatal.

"Gracias al apoyo de nuestro Gobernador hemos tenido un gran impulso en los proyectos que contribuyen a la transformación de nuestro querido municipio", afirmó García Díaz, al reconocer el compromiso del Dr. Américo Villarreal con el bienestar de las y los tamaulipecos.