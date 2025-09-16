Nuevo subdirector en la Secundaria No. 4

En reconocimiento a su destacada labor como educador en esta frontera, el Profesor e Ingeniero Carlos Eduardo Cervantes fue designado como subdirector de la Secundaria General No. 4 "Francisco I. Madero" en la ciudad de Nuevo Laredo, cargo al que se incorporó oficialmente ante autoridades educativas.

Cervantes, quien ha dedicado su vida profesional a la formación de jóvenes en Díaz Ordaz, señaló sentirse agradecido por la confianza depositada en su persona y se comprometió a sumar esfuerzos con la comunidad educativa de Nuevo Laredo.

"Me integraré de lleno a esta gran familia de trabajo esperando siempre estar a la altura de la responsabilidad que me fue conferida", expresó el recién nombrado subdirector, al tiempo que destacó que su objetivo será contribuir a fortalecer la calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes.