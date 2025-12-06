Aprueba cabildo descuentos en pago de predial

En el marco de la XXVI Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobaron por unanimidad importantes propuestas que vendrán a ser de gran beneficio para la ciudadanía en general y especialmente para los más vulnerables.

¿Qué descuentos se aplicarán en el impuesto predial?

En la Sesión presidida por la alcaldesa Nataly García Díaz, por unanimidad se aprobó la propuesta de los descuentos por pronto pago en el impuesto predial, para incentivar el pago oportuno quedando de la siguiente manera: en el mes de enero del 2026 se aplicará un 15% de descuento, en el mes de febrero un 10% y en el mes de marzo el 5% de descuento.

Detalles sobre la rifa de aparatos electrónicos

En esta misma sesión, se aprobó por unanimidad la adquisición de tres aparatos electrónicos (1 Iphone, 1 minisplit y 1 lavadora), para la rifa que tendrá lugar en el mes de abril para contribuyentes cumplidos del departamento de catastro, y la adquisición de 150 pavos para entregar en esta temporada navideña, en un sorteo para la ciudadanía en general y de manera directa para personas vulnerables.

Aquí mismo se aprobó la instalación del Comité de Ecología integrado por funcionarios públicos con el objetivo de tener un municipio más limpio y un entorno ecológico saludable.

Acciones del nuevo Comité de Ecología municipal

También se aprobó la propuesta del síndico municipal Ing. Artemio Flores Milán, para que cada uno de los regidores apadrine a niñas y niños del área rural con la entrega de bicicletas para facilitarles el traslado a sus escuelas y motivarlos a continuar estudiando.