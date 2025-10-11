Gestiona alcaldesa recursos federales

La Presidenta Municipal, Nataly García Díaz, continúa fortaleciendo las gestiones ante instancias estatales y federales para mejorar la infraestructura carretera que conecta a los ejidos del municipio.

En esta ocasión, sostuvo una importante reunión en Ciudad Victoria con el ingeniero Mario Mata Reséndiz, Director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Tamaulipas.

Durante el encuentro, la Alcaldesa destacó la urgente necesidad de restaurar los tramos carreteros que comunican a las comunidades rurales, vitales para el traslado de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos.

Destacó que estos caminos representan una prioridad en su administración por el impacto directo que tienen en la economía y calidad de vida de las familias.

"Trabajaremos de la mano con la SICT para restaurar tramos carreteros de gran importancia para nuestros ejidos. Nuestro compromiso es seguir gestionando proyectos que fortalezcan la conectividad y el desarrollo de Díaz Ordaz", expresó García Díaz.

Por su parte, el titular de la SICT en Tamaulipas reconoció la disposición del Gobierno Municipal para coordinar esfuerzos y manifestó su respaldo a los proyectos presentados por la Alcaldesa.