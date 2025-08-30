Destacan deportistas ambientales en torneo

Deportistas de la Sección 52 del Sindicato de la Semarnat, destacaron en las disciplinas de Atletismo, Béisbol y Voleibol en la XXIX Edición de los Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente en su etapa regional, que se lleva a cabo en el Estado de Aguascalientes.

Los deportistas Tamaulipecos participaron en la zona II que incluye los estados de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes.

En atletismo, Rodrigo Chávez Beltrán, obtuvo el primer lugar en la carrera 10K con un tiempo de 49.22 minutos, y el primer lugar en la carrera 5K con un tiempo de 24.03 minutos, obteniendo el pase a la etapa nacional que tendrá lugar del 3 al 7 de noviembre en Puerto Vallarta Jalisco.

El Couch Marco Antonio Treviño, dijo que el equipo de béisbol obtuvo el primer lugar, por lo que ya se encuentran listos para participar en el evento deportivo cultural nacional, donde tienen la confianza de obtener el campeonato nacional, contando siempre con el apoyo del Secretario General de la Sección 52 del Sindicato de Semarnat Jorge Humberto González Rodríguez y el Secretario de Organización Moisés N. Reyes Meza, quienes destacaron una felicitación para la delegación tamaulipeca.