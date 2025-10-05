Arranca festival cultural

En el Marco de una noche esplendorosa, se llevó a cabo la declaratoria inaugural del XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano, la cual estuvo a cargo del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Dr. Igor Crespo Solís, en representación del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

En su mensaje, el funcionario dijo que este festival reactivado por instrucciones del Gobernador, tiene un desarrollo con enfoque humanista, que brinda la oportunidad de una transformación social a través del arte y la cultura.

"El Gobernador, puso énfasis en que este festival llegue a todos los municipios incluyendo áreas rurales de Tamaulipas, llevando a todos los rincones expresiones de danza, artes plásticas, música y teatro, entre otras expresiones de arte y cultura, para fortalecer la atención a los infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores"-expresó el funcionario-

Con este festival, se busca recuperar los espacios culturales, invitando a hacer comunidad y disfrutar de estos momentos de la gran fiesta de la cultura del pueblo Tamaulipeco, iniciando el festival aquí con la participación del grupo Warislove, los que encendieron el ánimo de todos los presentes.

La Alcaldesa Nataly García Díaz, agradeció el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, reiterando el compromiso de promover el arte y la cultura como parte de las acciones para continuar con la transformación del municipio más joven, próspero y bondadoso de Tamaulipas.