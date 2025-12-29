Se incendia vivienda durante la madrugada

La madrugada de este día, aproximadamente a la 1:00 a.m., se recibió el reporte de un incendio de ramas en un domicilio ubicado en la colonia López Mateos, el cual provocó afectaciones en la puerta de acceso y el medidor de energía eléctrica de la vivienda.

Acciones de la autoridad tras el incendio

De manera inmediata acudieron al lugar elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes actuaron de forma coordinada y oportuna bajo la dirección de Eduardo Raúl Rodríguez Cuéllar, logrando controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble o a casas aledañas.

Importancia de la prevención en incendios

Este hecho resalta la importancia de la cultura de la prevención, especialmente en el manejo adecuado de residuos y materiales inflamables, así como la necesidad de reportar de manera oportuna cualquier conato de incendio.

Reconocimiento al trabajo de Bomberos y Protección Civil

Asimismo, se reconoce la participación y el compromiso del personal de Bomberos y Protección Civil, cuyo trabajo contribuye a salvaguardar la integridad de las familias y su patrimonio. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener medidas preventivas y a colaborar con los cuerpos de emergencia para fortalecer la seguridad en las colonias.