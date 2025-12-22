Cierran semestre con un análisis educativo

Con la realización de la Cuarta Reunión de Trabajo, se dio por concluido el semestre 2025B, en un ambiente de diálogo, reflexión y trabajo colaborativo.

¿Qué se discutió en la Cuarta Reunión de Trabajo?

Este encuentro contó con la valiosa participación de directivos, docentes, así como de personal administrativo y de apoyo, quienes contribuyeron activamente al análisis de los logros alcanzados y los retos por venir.

Acciones para fortalecer la comunidad educativa

La reunión fue encabezada por la directora, Mtra. Claudia del Carmen Peña Villa, quien destacó la importancia del trabajo en equipo y reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la comunidad educativa, impulsando acciones que favorezcan la mejora continua y el desarrollo académico.