Alistan festival de la Costa del Seno Mexicano

El Gobierno Municipal de Gustavo Díaz Ordaz, encabezado por la alcaldesa, Nataly García Díaz, afina los últimos preparativos para recibir al XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, uno de los eventos culturales más destacados de la región noreste del país.

A través de la Casa de la Cultura, dirigida por Neptali Treviño González, se dio a conocer que el festival se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre, con una programación que incluirá música, gastronomía y diversas presentaciones artísticas que celebran la riqueza cultural de Tamaulipas.

Este encuentro artístico representa una oportunidad para que las familias disfruten de actividades que fortalecen el sentido de comunidad, tradiciones y el orgullo por la identidad local.

Con su participación, Díaz Ordaz se suma a la conmemoración de más de tres décadas de promoción cultural en el estado.

La ciudadanía está cordialmente invitada a ser parte de esta gran fiesta, donde la convivencia familiar y el arte serán los protagonistas.



