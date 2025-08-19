Destaca Nataly actividades de torneo de pesca

La alcaldesa Nataly García Díaz asistió como invitada especial a la ceremonia de premiación de la Copa Tamaulipas 2025, que se llevó a cabo en la presa Marte R. Gómez durante el fin de semana.

Reiterando el compromiso de unir región con los municipios vecinos, García Díaz atendió la invitación a este evento.

"Con gran orgullo asistimos a la premiación de la Copa Tamaulipas 2025, organizada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la majestuosa Presa Marte R. Gómez en Camargo".-expresó-.

Destacó que en este que es el segundo Serial de Embarcación, grandes pescadores vivieron una jornada inolvidable, llena de emoción y camaradería con verdadero espíritu deportivo.

Con una participación entusiasta de decenas de pescadores deportivos, la gran final de la Copa Tamaulipas 2025 se convirtió en un evento histórico al consagrar al equipo de Miguel Alemán, integrado por Tory Díaz y Richie González, como campeón absoluto en la categoría de embarcación.