Participan Lobos en torneo nacional

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, el equipo de básquetbol LOBOS Díaz Ordaz tuvo una destacada participación en el torneo nacional Copa Azteca de la ADEMEBA, celebrado del 29 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Aunque en esta ocasión no lograron colocarse entre los primeros lugares, los jóvenes deportistas demostraron entrega, talento y un notable crecimiento competitivo, lo que fue reconocido por los organizadores del evento, quienes destacaron su desempeño y compromiso dentro y fuera de la cancha.

¿Qué ocurrió?

La Copa Azteca ADEMEBA reunió a equipos de diversos estados de la República Mexicana, en un ambiente de sana competencia, convivencia y fomento a los valores deportivos. Durante los cuatro encuentros disputados, el jugador Rogelio Olivares Rivera se distinguió como líder en puntos, siendo pieza clave en la ofensiva del equipo. Bajo la dirección del Coach Eliud Rogelio Olivares Castro, los LOBOS mostraron un juego sólido y un gran espíritu de unidad.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

El entrenador expresó su satisfacción por la experiencia adquirida durante este torneo nacional, señalando que "cada participación fortalece al equipo y nos motiva a seguir elevando nuestro nivel competitivo para poner en alto el nombre de nuestro municipio". El equipo LOBOS Díaz Ordaz extendió su agradecimiento a los padres de familia por su constante apoyo, así como a toda la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz que colaboró en el boteo para recaudar recursos y hacer posible su participación.