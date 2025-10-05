Realizan diagnóstico en temas de salud

Con la participación de personal de la Jurisdicción Sanitaria IX encabezados por el Coordinador de Promoción a la Salud Jeheziel Arnoldo Rojo Olvera, e integrantes de los Comités de Salud Municipal a cargo del LE Benito González Ramírez, se llevó a cabo el Taller Intersectorial en busca de plasmar proyectos de salud en el municipio.

Jeheziel Rojo Olvera, explicó que se busca detectar problemas de salud recurrentes para poder atender mínimo cinco de los problemas que se detecten luego de las mesas de trabajo que se formaron durante esta reunión, en estas, se destacaron enfermedades crónico degenerativas, plagas de zancudos, basureros clandestinos y fauna nociva, entre otros.

El diagnostico de salud se realizará en un trabajo conjunto que permita establecer estrategias para la priorización de la solución a cada uno de los problemas que se presentan en los diferentes entornos y sectores del municipio.

En esta misma reunión, estuvieron presentes funcionarios del Servicio Nacional de Salud Pública encabezados por el Representante Distrital en Tamaulipas, Dr. Hugo Alberto Salinas Polanco.

Aquí, fueron seleccionados cinco presidentes de los Comités Municipales de Salud para formar los grupos de “Guardianes de la Salud”, que serán un enlace directo con el SNSP, para una atención más rápida en estos temas.