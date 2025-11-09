Preparan convocatoria de Cuento Infantil 2025

El Gobierno Municipal 2024-2027 que encabeza la Alcaldesa Nataly García Díaz, a través de la Dirección de Educación Municipal, lanzó la Convocatoria de Cuento Infantil 2025, con el objetivo de fomentar la imaginación, la creatividad y la promoción de valores positivos entre la niñez de Díaz Ordaz.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

El certamen está dirigido a dos categorías: la primera para niños de 7 a 10 años y la segunda para participantes de 11 a 13 años, quienes podrán presentar un cuento original con tema libre que refleje valores y actitudes constructivas. Los trabajos deberán tener una extensión de una a tres cuartillas, ya sea escritos a mano o en computadora, e incluir los datos del participante: nombre completo, edad, escuela, grado y medio de contacto.

¿Cuáles son las fechas importantes?

La fecha límite para entregar los cuentos será el lunes 24 de noviembre de 2025, mientras que los resultados se darán a conocer el miércoles 26 de noviembre a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal. La convocatoria contempla reconocimientos y premios para los tres primeros lugares de cada categoría, con el fin de incentivar el talento literario y el desarrollo expresivo de las y los estudiantes.

Las autoridades municipales invitaron a todos los niños y niñas del municipio a participar, recordando que la escritura es una herramienta poderosa para aprender, crear y transmitir valores. "Anímate a participar y deja volar tu imaginación", es el mensaje con el que el gobierno de Nataly García Díaz busca inspirar a la comunidad infantil de Díaz Ordaz.