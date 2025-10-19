Festejan a trabajadores de la salud

El Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, ofreció un convivio muy especial a grandes mujeres y hombres que cada día entregan su conocimiento, su tiempo y su corazón al cuidado de nuestra gente: nuestros trabajadores de la salud.

"En el marco del Día del Trabajador de la Salud, convivimos en un ambiente cálido, recordando la enorme responsabilidad y el valor que tiene su labor para el bienestar de toda nuestra comunidad" -resaltó la alcaldesa-. Agregó que fue un gran gusto y honor celebrar junto a ellos esta fecha tan importante, reconociendo su entrega y el cariño que se han ganado con su trabajo diario. Su labor es esencial para engrandecer nuestro municipio, siempre velando por la salud de nuestra gente y siendo un pilar fundamental en la construcción de un mejor futuro para todos. Además de compartir los alimentos, los trabajadores de la salud participaron en la rifa de útiles regalos como un estímulo a su gran labor. García Díaz, felicitó y agradeció especialmente al Director de Salud Municipal, Benito González Ramírez, por su esfuerzo y dedicación, pieza clave en los logros que se han obtenido como administración.