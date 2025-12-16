Disfrutan jóvenes de encuentro deportivo

Las actividades deportivas representan una valiosa oportunidad para fomentar la convivencia sana, el respeto y el trabajo en equipo, fortaleciendo así los lazos entre los integrantes de la comunidad escolar.

¿Cómo se llevó a cabo el Encuentro Deportivo?

En este marco, se llevó a cabo un Encuentro Deportivo organizado por la Escuela Secundaria Cuauhtémoc de Cd. Camargo, evento que contó con la participación activa de alumnos y docentes, promoviendo un ambiente de integración y compañerismo.