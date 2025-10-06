Apagan incendio en bodega de carbón

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron este domingo un incendio registrado en una bodega de almacenamiento de carbón, ubicada en la colonia La Conchita, en Congregación Valadeces.

El siniestro fue controlado gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, quienes implementaron un operativo para sofocar las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas. Las labores de extinción se prolongaron debido a la intensidad del fuego, según informó el titular de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Falcón Uribe.

Falcón Uribe exhortó a la población, en especial a los automovilistas que transitan por la zona, a utilizar vías alternas para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia, que continúan enfriando el área para prevenir una posible reignición.

Asimismo, destacó la pronta respuesta del personal operativo y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier incidente o conato de incendio, a fin de actuar con prontitud y minimizar riesgos tanto para las personas como para sus bienes.