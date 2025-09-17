Viven noche de fervor patrio en Díaz Ordaz

En una noche llena de fervor patriótico, la alcaldesa Nataly García Díaz encabezó con orgullo la ceremonia del "Grito de Dolores", conmemorando el 215 aniversario del inicio de la lucha que nos dio patria y libertad. Acompañada por el Segundo Comandante, Teniente Coronel del 25 Regimiento de Caballería Motorizada Antonio Gallegos Anrubio, el Secretario de Ayuntamiento Ing. Joselino Grosso Espinoza, e integrantes del H. Cabildo, la presidenta municipal reafirmó el espíritu nacionalista que une a todos los mexicanos.

Miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza Benito Juárez, para rendir homenaje a los héroes que marcaron el rumbo de nuestra historia: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, José María Morelos y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Los vítores lanzados por la alcaldesa encendieron el ánimo patriótico entre los asistentes ¡Viva México!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva Díaz Ordaz!, destacando a este municipio como el más joven del estado, pero lleno de identidad y orgullo nacional.

La celebración fue engalanada con la participación del Mariachi y la Rondalla San Miguel de Casa de Cultura, y los talentosos alumnos de los Ballets folclóricos Juvenil e Infantil, quienes deleitaron con coloridos bailables tradicionales, portando orgullosamente vestimentas típicas mexicanas. El cierre del evento estuvo a cargo del grupo musical La Fievre Looka, que puso a bailar a cientos de asistentes, en una velada que reafirmó el amor por nuestras raíces.