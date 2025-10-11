Brindan conferencia para la salud mental

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre de 2025 en el CBTis No. 220 se contó con la valiosa participación de la Universidad del Atlántico, Campus Díaz Ordaz, donde se impartió la conferencia titulada "Salud Mental", a cargo de la Lic. Joanny Gutiérrez Rodríguez.

El Día Mundial de la Salud Mental tiene como propósito generar conciencia sobre la importancia del bienestar emocional y psicológico, reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y promover acciones que garanticen el acceso a servicios de apoyo y tratamiento.

Este día nos recuerda que no hay salud sin salud mental, y que es fundamental atenderla desde todos los ámbitos: familiar, educativo, laboral y social.

Durante la conferencia, la Lic. Joanny Gutiérrez abordó temas esenciales relacionados con el cuidado de la mente, la empatía y la importancia de brindar apoyo emocional en situaciones de crisis, desastres o emergencias, momentos en los que una de cada cinco personas puede padecer un problema de salud mental.