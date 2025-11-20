Brilla talento de niñas y niños

La imaginación y sensibilidad de los pequeños artistas del municipio volvió a brillar durante la etapa local del Concurso Nacional Vamos a Pintar un Árbol 2025, donde niñas y niños de entre 6 y 8 años y 9 y 12, plasmaron en sus dibujos un profundo amor por la naturaleza y una creatividad que llenó de color y emoción cada rincón del evento.

¿Qué ocurrió?

Con el respaldo y entusiasmo de la presidenta municipal Nataly García Díaz, esta actividad continúa consolidándose como un espacio que impulsa el talento infantil, fomenta la expresión artística y fortalece la conexión de la niñez con el entorno natural.

La alcaldesa felicitó cálidamente a cada uno de los participantes, reconociendo el compromiso de las familias que respaldan y motivan a sus hijos a descubrir y desarrollar sus habilidades creativas.

¿Quiénes forman parte del jurado?

El jurado que tuvo la difícil tarea de calificar los mejores dibujos de acuerdo a la convocatoria, estuvo integrado por las supervisoras escolares Dra. Enid Virginia López Reyes y Francisca Guadalupe Vega Hernández, y el director de la secundaria Técnica 48 Hermes Osiris Castillo Salinas.