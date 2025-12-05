Premian a ganadores de concurso de cuento

La alcaldesa Nataly García Díaz, presidió esta mañana la ceremonia de premiación a los ganadores del Concurso "Crea tu Cuento", que se llevó a cabo con la coordinación de la Dirección de Educación a cargo de la Mtra. Claudia Isela Acevedo García.

¿Qué es el Concurso Crea tu Cuento?

"Crea tu Cuento", es una iniciativa municipal creada para despertar el amor por la lectura y fortalecer la creatividad desde temprana edad.

Como un reconocimiento a su talento, los ganadores entre decenas de participantes, Nayla Hernández Jardón de 9 años alumna de la primaria Genaro G. Ruiz, con su cuento La semillita Valiente y Franco Kaleb Santos López de 11 años alumno de la primaria Guadalupe Mainero con su cuento Me Tengo a Mi, recibieron una Tablet por parte del Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Nataly García Díaz.

Reconocimiento a maestros y padres de familia

"Felicito con gran orgullo a cada participante y, de manera especial, a quienes resultaron ganadores, que nos han demostrado que en nuestras aulas hay imaginación, talento y mucho futuro".

García Díaz agregó un reconocimiento para las y los maestros por motivar a sus estudiantes a escribir y soñar, así como a las madres y padres de familia por ser grandes aliados en la formación y educación de nuestras niñas y niños. Sigamos trabajando para que la lectura sea parte esencial de su crecimiento y desarrollo.