Educa Comapa en cuidado del agua

Como parte de las acciones de la cultura del agua, personal de la Comapa Díaz Ordaz encabezados por la Gerente General Aimé Barrera Pineda lleva a cabo pláticas de concientización y visitas guiadas a la planta potabilizadora y la obra de toma.

Alumnos del CBtis 220 y COBAT 09, realizaron durante martes y miércoles, una visita a la obra de toma en el río y las instalaciones de la planta, donde se lleva a cabo el proceso de potabilización, siendo guiados por personal encabezado por el encargado de la Cultura del Agua Javier Solís González y el Ing. Luis Gerardo Martínez encargado de la planta potabilizadora. Ambos platicaron con los alumnos para concientizarlos de la importancia del cuidado del agua.

¿Cuál es la situación actual del servicio de agua?

El tema fundamental es la situación actual por la que atraviesa la dependencia ante el desabasto del vital líquido, que ha obligado a la suspensión del servicio. También se dio a conocer la importancia de pagar el servicio a tiempo, para que la Comapa tenga los recursos necesarios para cumplir con sus propios compromisos y poder ofrecer un mejor abasto y buena calidad del vital líquido.

¿Qué se espera de los estudiantes tras la visita?