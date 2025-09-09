Llevan plática contra alcoholismo y embarazo

Personal del DIF Díaz Ordaz, visitó el COBAT 09 'Ramiro Iglesias Leal', donde se llevó a cabo la plática 'Alcoholismo y Embarazo'. La plática fue impartida por el C. Fernando Cárdenas Mares y el LNCA Misael Pérez, siendo escuchados atentamente por el alumnado. Nallely García Díaz, Presidenta del Organismo, agradeció a las y los alumnos su interés y disposición para participar en esta actividad, porque son ellos quienes con su apertura y ganas de aprender nos motivan a seguir trabajando por una juventud más informada, consciente y saludable. Con acciones como estas, el DIF Díaz Ordaz refrenda el compromiso de atender a la comunidad educativa, acercando programas y beneficios por un mejor entorno y una mejor educación.