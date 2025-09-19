Participa Díaz Ordaz jornada de instrucción para los trabajadores

Participa Díaz Ordaz jornada de instrucción para los trabajadoresEn Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas 2025
La alcaldesa Nataly García Díaz, participó en "Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas 2025" realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Reynosa.
Acompañada por personal de la Presidencia Municipal, alcaldes y alcaldesas de la frontera norte, la mandataria municipal refrendó su compromiso con la capacitación continua y la mejora de los procesos administrativos en beneficio de la ciudadanía.
"¡Seguiremos preparándonos y capacitándonos para brindar a nuestra gente un gobierno cercano, eficiente y transparente, siempre trabajando con amor por Díaz Ordaz!", expresó la alcaldesa.
Este tipo de jornadas fortalecen la rendición de cuentas y fomentan buenas prácticas en la gestión pública, elementos clave para consolidar administraciones más responsables y abiertas.