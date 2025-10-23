Aprueba el cabildo apoyo a ganaderos

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió este miércoles la XXIII Sesión Ordinaria de Cabildo donde se aprobaron importantes acuerdos para el bienestar de los Díazordacenses.

¿Qué acuerdos se aprobaron en el Cabildo?

Por unanimidad aprobamos la formación de los Comités Ciudadanos de Paz y Justicia Civil, integrados por diferentes sectores de nuestra comunidad, como parte de la estrategia de paz impulsada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para cuidar la seguridad de nuestras familias.

También se aprobó el programa "Apoyo Municipal a Ganaderos" en beneficio de 31 productores que recibirán 5 mil pesos que podrán invertir en sus diferentes actividades, y un kit de medicamentos contra el gusano barrenador valorado en 1,200 pesos, adquirido en negocios locales para fortalecer nuestra economía.

¿Cómo se financian estos programas?