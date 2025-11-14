Acercan la Comapa a barrios y colonias

Con el propósito de mejorar la atención a los usuarios y evitarles traslados hasta la cabecera municipal, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Díaz Ordaz puso en marcha el programa 'COMAPA Más Cerca de Ti', mediante el cual personal del organismo visitará diversas colonias y poblados durante la semana, atendiendo indicaciones de la alcaldesa Nataly García Díaz.

A través de estas jornadas, los habitantes podrán realizar pagos, convenios, reportes de fugas y aclaraciones de manera rápida, segura y directa con el personal administrativo, lo que representa un esfuerzo importante por acercar los servicios públicos esenciales a la comunidad.

¿Qué colonias serán atendidas?

La Gerente General de la COMAPA, Amy Barrera Pineda, informó que a partir de este lunes el equipo recorrerá diferentes sectores, entre ellos el Poblado Luis Echeverría, Colonia Prado Sur, Colonia Jesús Vega, Poblado Villarreales, Colonia Industrial y Poblado Venecia.

Barrera Pineda destacó que este tipo de acciones fortalecen la relación entre la COMAPA y los usuarios, fomentando la confianza y la participación ciudadana en el cuidado y uso responsable del agua.

¿Cuál es el objetivo del programa?

El programa 'COMAPA Más Cerca de Ti' tiene como objetivo principal facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, evitando que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal para realizar trámites. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la experiencia del usuario al interactuar con el organismo.