Se suspende servicio de agua potable en Díaz Ordaz

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) del municipio de Díaz Ordaz anunció que fue suspendido el servicio para la ciudad durante la mañana de este martes, debido a que una empresa que realizaba trabajos para la Conagua dañó una tubería y ahora tendrá que reparar la infraestructura.

La dependencia mencionó que se apagaron los motores de la planta que da servicio a la población en este municipio fronterizo de Tamaulipas y desde las 10:00 horas no hay suministro de agua potable.

Lo anterior se debe a que una empresa que está realizando trabajos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dañó infraestructura.

"Por motivos ajenos a nosotros se suspende el servicio de agua para todo el pueblo. Una empresa realiza trabajos para Conagua, cuando se estaba llevando a cabo el trabajo de esta compañía daño un tubo principal de 8 pulgadas. La suspensión es para darle oportunidad a la compañía de reparar el daño".

La Comapa de Díaz Ordaz añadió que el servicio será restablecido una vez terminados los trabajos, sin mencionar alguna hora estimada para la reanudación del suministro en los hogares.