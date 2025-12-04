Autorizan descuentos en pagos de Comapa

Con un mensaje de solidaridad, paz y armonía dirigido a los usuarios del servicio de agua potable, la gerente general de la Comapa, Aimé Barrera Pineda, anunció una serie de acciones especiales durante el mes de diciembre para apoyar a las familias del municipio.

Acciones de la autoridad para apoyar a las familias

Barrera Pineda destacó la importancia de mantener los pagos puntuales del servicio de agua potable, ya que esto permite garantizar un suministro continuo, de calidad y con la infraestructura necesaria para atender a toda la comunidad. Subrayó que el compromiso de los usuarios es fundamental para que el organismo operador pueda seguir brindando un servicio eficiente y mejorar sus operaciones.

Beneficios disponibles para usuarios de agua potable

Como parte de este esfuerzo, la Comapa puso a disposición de la ciudadanía diversos beneficios con el fin de facilitar la regularización de adeudos, 100% de descuento en recargos por adeudo, convenios de pago a 3, 6, 9 y 12 meses y opción de pago con tarjeta. "Queremos celebrar la Navidad contigo y, para tu tranquilidad, te ofrecemos la oportunidad de ponerte al día de la manera más sencilla y accesible", expresó la gerente, reiterando que Comapa está para apoyar a los usuarios con un trato amable y soluciones pensadas para cada familia.

Importancia del pago puntual del servicio de agua

Finalmente, hizo un llamado a la población a aprovechar estas facilidades y mantener su servicio al corriente, recordando que el pago oportuno contribuye al bienestar de todos y al fortalecimiento del organismo operador.