Participa Cobat en sesión de capacitación

Encuentro se consolidó como un espacio de colaboración y aprendizaje compartido
  • Por: Francisco Valdivia
  • 27 / Octubre / 2025 -
La directora del COBAT 09 Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, participó en la sesión "Acompañamiento del Director al Proceso de Enseñanza".

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) Plantel 09 "Dr. Ramiro Iglesias Leal", participó activamente en la Segunda Sesión de la Intervención Formativa: "Acompañamiento del Director al Proceso de Enseñanza", contando con la valiosa asistencia de nuestra Directora, Lic. Claudia del Carmen Peña Villa.

Este encuentro se consolidó como un espacio de colaboración y aprendizaje compartido, en el que se fortaleció el liderazgo académico y se intercambiaron estrategias de acompañamiento socioemocional, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes.

La directora Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, dijo que el COBAT Plantel 09 reafirma su compromiso con la formación continua y la mejora educativa, reconociendo que el trabajo colaborativo entre directivos, docentes y personal académico es clave para alcanzar una educación integral y de calidad.

Agradecemos al director General del COBAT Tamaulipas, C.P. Víctor Manuel González Salum, por su constante impulso a las acciones que promueven la profesionalización, el liderazgo educativo y la unidad entre todos los planteles del sistema COBAT.


