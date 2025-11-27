Activan programa de lectura escolar

La alcaldesa Nataly García Díaz, puso en marcha esta mañana el programa municipal "Club Escolar de Lectores", que busca fomentar el gusto por la lectura dentro de la comunidad escolar para impulsar el hábito lector desde edades tempranas, creando espacios seguros para la expresión, el diálogo y la participación activa de estudiantes, maestros y padres de familia.

Este programa indicado en el punto 16 de la Propuesta de Educación de la Presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de promover circuitos de lectura en el ámbito educativo y laboral, al igual que en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya que garantiza una educación universal, inclusiva y equitativa en Tamaulipas.

¿Qué actividades se realizan en el programa?

Con el apoyo de la Dirección de Educación, se llevó a cabo la presentación novedosa y dinámica del cuento de "Los Tres Cochinitos" que incluyó la participación de personajes alusivos al cuento, motivando la participación de niñas y niños de manera interactiva.

Una de las actividades principales, es la promoción de la lectura en los estudiantes a través del concurso, fortaleciendo la participación activa de las familias en el proceso educativo como lo establece el nuevo modelo educativo impulsado por la Dra. Claudia Sheinbaum "Crea tu Cuento".

¿Cuál es la importancia del Club Escolar de Lectores?

El Club Escolar de Lectores no solo busca fomentar el amor por la lectura, sino también crear un ambiente donde los estudiantes puedan expresarse y participar activamente. Este enfoque es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas en Tamaulipas. La colaboración entre padres, maestros y alumnos es clave para el éxito de esta iniciativa.

El programa se alinea con las políticas educativas actuales que buscan garantizar una educación de calidad y accesible para todos, promoviendo así un futuro más prometedor para la comunidad escolar.