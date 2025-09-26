Gana Génesis concurso de fotografía

La alumna Génesis Anjelina López Cruz, integrante del Club de Fotografía del Plantel 09 "Dr. Ramiro Iglesias Leal" del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, obtuvo el primer lugar a nivel estatal en el concurso "¡Viva mi patria!".

La alumna ganó primeramente el concurso interno en el plantel, y posteriormente la fotografía denominada "El Silencio de las Vías", fue elegida para participar en la etapa intrazona con planteles de Reynosa y Río Bravo, donde obtuvo el primer lugar, convirtiéndose en representante de la zona 02 en la etapa estatal que se llevó a cabo del 12 al 16 de septiembre donde participaron 7 coordinaciones.

El asesor Ing. Carlos Iván Treviño Martínez, dijo que el certamen fue evaluado por un jurado que calificó aspectos técnicos y narrativos de los trabajos presentados, destacando durante todo el proceso el apoyo de la directora Lic. Claudia del Carmen Peña Villa.

Para la evaluación hubo dos mecánicas, por likes en la cuenta de Instagram del Cobat Tamaulipas y por determinación de Jurados calificadores, dándose a conocer los ganadores el día 22 de septiembre siendo el primer lugar a nivel estatal para Génesis.