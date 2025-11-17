Participan jóvenes en clínica de beisbol

Con alegría, entusiasmo y pasión por el deporte, niñas y niños de diferentes equipos de la Frontera Grande de Tamaulipas participaron en la Clínica de Béisbol realizada este sábado.

¿Qué ocurrió?

La Clínica fue impartida por el beisbolista profesional Saúl Soto, reconocido por su trayectoria en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), quien compartió técnicas, estrategias y vivencias con los pequeños peloteros, motivándolos a seguir luchando por sus sueños en el diamante.

"Estamos muy contentos de poder brindarles esta experiencia a nuestras niñas y niños. El deporte no solo fortalece el cuerpo, también forma carácter y disciplina", expresó el beisbolista, además de pedir a los padres de familia que sigan apoyando a sus hijos.

¿Cuál fue la respuesta de los asistentes?