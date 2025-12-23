Se reúnen comisionados estatales de la DGETI

En una importante ceremonia, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Comisionados Estatales de la DGETI, un importante espacio de diálogo, evaluación y proyección que reunió a representantes de los 32 estados del país. En este encuentro participó el comisionado estatal Víctor Manuel González Salum, quien formó parte de las mesas de trabajo orientadas al fortalecimiento de la educación tecnológica en México.

¿Qué se discutió en la Reunión Nacional de Comisionados DGETI?

Durante la jornada, las y los comisionados compartieron logros, datos relevantes y proyecciones de los planteles en sus respectivas entidades, reafirmando el compromiso colectivo de consolidar una educación técnica de calidad, pertinente y alineada a las necesidades actuales del país.

El Director General de la DGETI, Rolando de Jesús López Saldaña, destacó que esta reunión permitió cerrar un ciclo de trabajo intenso, reconocer el esfuerzo realizado en los territorios e identificar áreas de mejora para continuar avanzando con visión, unidad y profesionalismo.

Acciones de la autoridad para fortalecer la educación técnica

En este contexto, se resaltó la capacidad de gestión, liderazgo y trabajo coordinado de la directora del COBAT 09, Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, quien ha impulsado acciones estratégicas que fortalecen la operación académica y administrativa del plantel. Su enfoque colaborativo y su compromiso institucional han sido clave para contribuir a los objetivos estatales y nacionales de la educación tecnológica.

Impacto de la gestión de Claudia del Carmen Peña Villa

La directora Claudia del Carmen Peña Villa señaló que se continúa construyendo de manera coordinada una educación técnica más sólida, cercana y pertinente, siempre en beneficio de las y los estudiantes, reafirmando así su compromiso con la mejora continua y el desarrollo integral de la comunidad.