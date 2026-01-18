Alcaldesa Nataly García refrenda su compromiso con los diazordacenses

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió este viernes la ceremonia de salutación de Año Nuevo con su equipo de trabajo, un encuentro que refrendó el compromiso de un gobierno humanista, unido y enfocado en el bienestar de la sociedad diazordacense. Durante el evento, la presidenta municipal destacó la importancia de iniciar este 2026 con ánimo renovado, objetivos claros y, sobre todo, con un equipo sólido y comprometido con el servicio público.

¿Qué destacó la alcaldesa en la ceremonia?

"Hoy tengo el gusto de saludar y compartir un momento de cercanía con las y los trabajadores del Gobierno Municipal, en una reunión de salutación que nos permitió iniciar este 2026 con ánimo renovado y objetivos claros", expresó.