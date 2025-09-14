Festejan a los Niños Héroes

Con una ceremonia cívica en la plaza principal Benito Juárez, el Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la Alcaldesa Nataly García Díaz, conmemoro el CLXXVIII aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

La ceremonia fue presidida por el Síndico Municipal Ing. Artemio Flores Milán, en representación de la Presidenta Municipal Nataly García Díaz, y el Oficial Mayor Ing. Ezequiel García Cortina en representación del Secretario de Ayuntamiento Ing. Joselino Grosso Espinoza.

Participaron también autoridades y funcionarios municipales, supervisores escolares, maestros y alumnos de distintos planteles educativos.

Correspondió a la escolta del COBAT 09 portar el lábaro patrio durante la ceremonia cívica, donde se conmemoro a los seis cadetes del Colegio Militar, quienes murieron defendiendo el Castillo de Chapultepec del ejército estadounidense el 13 de septiembre de 1847, durante la Guerra México-Estados Unidos.

Su heroísmo simboliza la resistencia mexicana y es conmemorado cada año como un acto de valor y defensa de la patria.