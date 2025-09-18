Preside Nataly el desfile de Independencia

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió la ceremonia cívica conmemorativa del 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, acompañada de integrantes del H. Cabildo, funcionarios municipales, estatales y autoridades educativas.

La alcaldesa encabezó la concentración realizada en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la avenida del mismo nombre, en la que participaron alumnos de planteles de los niveles de primaria, secundaria y medio superior.

En esta ceremonia, estuvieron presentes los directores de las primarias Genaro G. Ruiz, Elisa Guerra de Olloqui, Guadalupe Mainero, Leona Vicario y Primero de Mayo, así como los directores de las secundarias General Club de Leones, Técnica 48 de Valadeces, CBTis 220 y Cobat 09.

También destacó la presencia de Guadalupe Vega Hernández, supervisora de la zona 04 de primarias, y Enid Virginia López Reyes, de la zona 051 de preescolar, así como otros invitados distinguidos.