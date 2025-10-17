Activan Feria Vocacional

Con gran éxito se llevó a cabo la Feria Vocacional 2025 en las instalaciones del CBTis No. 220 de Díaz Ordaz.

Este evento tuvo como objetivo brindar a los jóvenes estudiantes la oportunidad de conocer las diversas ofertas educativas del nivel superior, permitiéndoles profundizar en las áreas de su interés y orientar de manera informada su elección profesional, acorde con su vocación.

Durante la jornada, se contó con la participación de 10 instituciones de educación superior, entre ellas: UPRR, Universidad de Miguel Alemán, Universidad del Atlántico Campus Díaz Ordaz, Universidad Tecnológica, TECMILENIO, Instituto Tecnológico, UMAN, UAT Campus Rodhe, UAT Campus Aztlán, (ITCC) y Colegio ELEA de Reynosa.