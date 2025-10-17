Tamaulipas

Directora del CBTis No. 220 agradece participación de universidades en la Feria Vocacional 2025, promoviendo formación integral de estudiantes.
  17 / Octubre / 2025
Activan Feria Vocacional

Diez universidades participaron en la Feria Vocacional 2025 en el CBTis 220.

Con gran éxito se llevó a cabo la Feria Vocacional 2025 en las instalaciones del CBTis No. 220 de Díaz Ordaz.

Este evento tuvo como objetivo brindar a los jóvenes estudiantes la oportunidad de conocer las diversas ofertas educativas del nivel superior, permitiéndoles profundizar en las áreas de su interés y orientar de manera informada su elección profesional, acorde con su vocación.

Durante la jornada, se contó con la participación de 10 instituciones de educación superior, entre ellas: UPRR, Universidad de Miguel Alemán, Universidad del Atlántico Campus Díaz Ordaz, Universidad Tecnológica, TECMILENIO, Instituto Tecnológico, UMAN, UAT Campus Rodhe, UAT Campus Aztlán, (ITCC) y Colegio ELEA de Reynosa.

La Dra. Ma. del Jesús Reséndez Coello, directora del plantel sede, agradeció la presencia y colaboración de los directivos y representantes de estas universidades, refrendando el compromiso del CBTis 220 con la formación integral de sus estudiantes y la promoción de una educación de calidad que impulse su futuro profesional.

