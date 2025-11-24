Carretera Ribereña también es afectada por bloqueo de productores agrícolas

La Carretera Ribereña en Tamaulipas también es afectada por una manifestación y bloqueo de productores agrícolas, una movilización que se registra a nivel nacional.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Díaz Ordaz informaron a la población que tomara vías alternas a esta carreteras durante este lunes, pues los manifestantes solo están permitiendo el paso de unidades de emergencia.

"Se les informa tener precaución en el cruce de Díaz Ordaz a los automovilistas que circulan por la Carretera Ribereña y rumbo a la carretera dos estados ya que los agricultores tienen bloqueado el paso vehicular solo unidades de emergencia en caso de urgencia se dejaran circular vía libre, para que tomen vías alternas".

Las autoridades locales han emitido alertas para que los conductores eviten la Carretera Ribereña y utilicen rutas alternativas.