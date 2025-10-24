Sigue antorcha la ruta a Nueva York

Un nutrido grupo de feligreses devotos de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, encabezados por la Sra. Julieta Venegas, recibieron este jueves frente al DIF Municipal, a participantes en la Carrera de la Antorcha Guadalupana México-Nueva York 2025.

El coordinador Diego Abel Reyes Hernández, quien acompaña a la antorcha y las imágenes de la Virgen y San Juan Diego desde la CDMX, dijo que el recorrido inició el pasado 30 de agosto en la Basílica de Guadalupe, y luego de recorrer 9 estados a lo largo del país, culmina el recorrido en nuestro país en el municipio de Camargo este viernes 24, donde luego de cruzar a Rio Grande, Texas, el recorrido continuará por Estados Unidos hasta llegar al Central Park en Nueva York el próximo 12 de diciembre, recorriendo 14 estados de la Unión Americana.

¿Qué comunidades visitó la antorcha?

Los participantes de la Carrera Antorcha Guadalupana México-Nueva York 2025, pasaron por la región ribereña hacia su destino en los Estados Unidos, llegando a la Parroquia de San Miguel Arcángel.