Encabeza Nataly caravana navideña

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió la Caravana Navideña 2025, que inició con el encendido del pino en Congregación Valadeces, para continuar el recorrido en la cabecera municipal y culminar con un emotivo show infantil dedicado a nuestras niñas y niños en una noche llena de luz, unión y espíritu navideño.

“Este recorrido fue posible gracias a la participación y el trabajo en equipo del Sistema DIF, Atención Ciudadana, Servicios Primarios, Banda de Marcha de Casa de Cultura, la UDI, las escuelas de nuestra ciudad y los comerciantes locales, quienes con entusiasmo y compromiso se sumaron al desfile para regalar sonrisas y momentos de alegría a nuestras familias, haciendo de esta noche un evento digno de recordar ante la gran cantidad de participantes con miles y miles de luces multicolores”.

García Díaz, agradeció de corazón a todas las personas que participaron y a quienes salieron a las calles para acompañar y disfrutar de este gran desfile que sienta un nuevo precedente en nuestro joven municipio, dando sentido y calidez con su presencia.

¿Cómo se llevó a cabo la Caravana Navideña 2025?

La Caravana Navideña 2025 se desarrolló en un ambiente festivo, comenzando con el encendido del pino en Congregación Valadeces, donde se congregaron familias para disfrutar de la celebración. Este evento no solo marcó el inicio de la temporada navideña, sino que también fortaleció los lazos comunitarios.

Detalles del encendido del pino en Congregación Valadeces

El encendido del pino fue un momento clave en la Caravana, simbolizando la unión y el espíritu navideño de la comunidad. La participación de diversas instituciones y comerciantes locales fue fundamental para el éxito del evento, que se iluminó con miles de luces.

Impacto de la participación comunitaria en el desfile navideño

La participación activa de la comunidad en el desfile navideño 2025 no solo generó un ambiente de alegría, sino que también sentó un precedente para futuras celebraciones en el municipio. La alcaldesa destacó la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades para crear eventos memorables.