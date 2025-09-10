Participan abuelitos en campamento en Catemaco, Veracruz

Con gran entusiasmo las alumnas de la Casa Club del Adulto Activo, emprendieron este inicio de semana su viaje hacia Catemaco, Veracruz, donde participarán en el tradicional campamento anual.

Este campamento es una experiencia que fortalece los lazos de amistad y promueve la alegría de vivir entre las y los adultos mayores, indicó la presidenta del DIF, Nallely García Díaz.

La alcaldesa Nataly García Díaz compartió el momento en sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Nuestras abuelitas salieron de paseo, Catemaco las espera. Dios les bendiga en su camino".