Participan abuelitos en campamento en Catemaco, Veracruz

Participan abuelitos en campamento en Catemaco, VeracruzLa experiencia que fortalece los lazos de amistad y promueve la alegría de vivir
Con gran entusiasmo las alumnas de la Casa Club del Adulto Activo, emprendieron este inicio de semana su viaje hacia Catemaco, Veracruz, donde participarán en el tradicional campamento anual.
Este campamento es una experiencia que fortalece los lazos de amistad y promueve la alegría de vivir entre las y los adultos mayores, indicó la presidenta del DIF, Nallely García Díaz.
La alcaldesa Nataly García Díaz compartió el momento en sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Nuestras abuelitas salieron de paseo, Catemaco las espera. Dios les bendiga en su camino".
Este importante espacio de convivencia y recreación es posible gracias a la organización del DIF Tamaulipas, que preside la Dra. María de Villarreal, quien ha impulsado con gran sensibilidad actividades que promueven el bienestar y generan recuerdos inolvidables para los adultos activos.