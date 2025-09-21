Activan curso de Lider 360

Como resultado de las gestiones realizadas por la Mtra. Bilma Ibarra Valadez, Tercera Regidora del Ayuntamiento 2024–2027 y titular de la Comisión de Educación, se llevó a cabo en la Secundaria Técnica No. 48 "Servando Canales Molano" el curso de formación docente "Líder 360".

Este importante curso fue impartido por el Mtro. Roberto Durán Medellín, Rector del Tec Milenio Reynosa, a quien la Regidora Ibarra Valadez agradeció profundamente por el apoyo constante brindado a la comunidad.

Asimismo, reconoció al Dr. Hermes Osiris Castillo Salinas, director del plantel, por su compromiso y disposición para generar espacios que fortalezcan la preparación y el crecimiento profesional del personal docente, administrativo y de apoyo de la institución.

"Con acciones como estas, seguimos reafirmando el compromiso de impulsar la capacitación y la mejora continua en beneficio de la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes", señaló la Regidora.

Este tipo de iniciativas buscan fortalecer el sistema educativo local a través de la formación continua de quienes forman parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, promoviendo así una educación de calidad y con visión de futuro.